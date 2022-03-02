Арестович: РФ посилає на війну в Україну курсантів військових училищ

Росія посилає на війну в Україну курсантів військових училищ, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, така інформація приходить із Серпухівського училища, де курсантів 2-го курсу кинули на війну в Україні. Це означає, що вся потужна російська армія вже не може впоратися з Україною, українським народом і Збройними силами. Це означає катастрофу з погляду військового управління, тому що курсантів училищ не чіпають до останнього моменту" , - розповів Арестович на брифінгу.

Він додав, що сюди можна зарахувати спроби Росії залучити і білоруську армію.

"Але поки що офіційних даних немає, що білоруська армія бере участь у бойових діях проти України. Є сигнали, які перевіряють ще раз, але рівень цих сигналів поки що не дає змоги говорити про участь білорусів" , - сказав він.

Крім того, вперше за 7 днів війни українські підрозділи перейшли у наступ, просунувшись до Горлівки.

"Зона ООС, там приємні новини. Більшість наших підрозділів утримує свої позиції, а одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється... Вперше на 7-й день війни наші підрозділи перейшли у наступ на окремій ділянці" , - розповів він.

Щодо обстановки на всій території України, Арестович додав, що у напрямку Чернігова та Сум зупинено рух російських військ. На північному заході Києва противник продовжує зосереджувати сили для подальшого наступу на столицю. Збройні сили України завдають артилерійських ударів.

У Харкові противник обстрілює місто реактивними системами залпового вогню та авіацією.