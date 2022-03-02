ДСНС: За сім днів війни загинуло 2000 мирних українців

За сім днів війни загинули понад 2000 українців, за винятком захисників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За сім днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час вже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників", - повідомляє ДСНС.

Водночас вдалося врятувати життя понад 150 людей, ліквідовано понад 400 пожеж, знешкоджено 416 вибухонебезпечних предметів.

Під час несення служби загинуло 10 рятувальників, ще 13 отримали травми різного ступеня важкості.