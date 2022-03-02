Генштаб: Українська ППО знищила два російські винищувачі

Українська ППО знищила два російські винищувачі СУ-35С, а піхота захопила кинуту колону техніки. Про це повідомив﻿ Генеральний штаб ЗС України.

За даними Генштабу, вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України та парою російських Су-35С. В результаті повітряного бою обидва ворожі літаки були знищені.

"Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". На жаль, в результаті цього бою Повітряні Сили втратили один МіГ-29. Пілота шукають" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Також українські військові захопили кинуту корону ворожої техніки.