Ахметов виводить Запоріжсталь та Запорожкокс у тимчасову консервацію

Група Метінвест у зв'язку з напругою військової ситуації в регіоні переводить частину обладнання комбінату Запоріжсталь та заводу Запоріжкокс у тимчасову гарячу консервацію, повідомляє Новое время.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Метінвесту, комбінат Запоріжсталь виробив наявні чавун та сталь та призупинив виробництво металопродукції. Повністю зупинено аглофабрику підприємства, всі прокатні та допоміжні підрозділи. У стадії гарячої консервації знаходяться доменний та сталеплавильний цехи.

Запоріжкокс також проводить роботи з гарячої консервації коксових батарей та зупиняє свою роботу. Будуть частково зупинені енергетичні та хімічні цехи, повністю допоміжні підрозділи.

"На підприємствах не буде скорочень персоналу. Заробітна плата та соціальні гарантії зберігаються. У підрозділах визначено спеціалістів, залучених для забезпечення режиму консервації. Їм гарантовано перевезення корпоративним транспортом, безкоштовне комплексне харчування у їдальнях, виплату окладу та 30% винагороди додатково. Усі інші співробітники виводяться. у простий з оплатою повного тарифного окладу" , - йдеться у повідомленні.

Рішення про відновлення повноцінного виробничого процесу буде ухвалено на підставі ситуації.

У прес-службі додали, що з актуальною ситуацією на підприємствах групи Метнівест можна ознайомитись за посиланням.