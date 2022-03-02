Зеленський призначив начальника Головного управління СБУ в Криму

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Власенка головою Служби безпеки в Криму. Відповідний указ опублікований на сайті офісу президента.﻿ Про це, посилаючись на указ №92/2022 від 2 березня 2022 року, пише Кароліна Гайдук, РБК-Україна.

"Призначити Власенка Олександра Анатолійовича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим" , - ідеться в указі.

До цього СБУ в Криму очолював Олег Кулініч. Його Зеленський призначив у жовтні 2020 року.

Раніше президент призначив нового голову Київської міської Військової адміністрації. Цю посаду зайняв генерал-майор Збройних сил України Микола Жирнов.