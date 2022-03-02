З допиту в СБУ: Путін розраховував захопити Україну за три дні

Путін планував захопити Україну за три дні. Саме стільки провіанту - води та їжі, видали військовим, коли спрямували їх через наш кордон на "навчання", пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Згідно допиту одного з військовополонених РФ, запас провізії у них був розрахований на три дні. Після цього терміну частина мала повернутися з «навчань» назад.

"24 лютого перебуваючи на навчаннях нам сказали, що підем маршем по невідомому маршруту, взяли води і їжі на три дні. Через три дні мали повернутися в табір. В цю ж ніч ми перетнули кордон України" , - розповідає він.

Полонений додав, що його батьки не знають де він, адже ще 23-го числа у них забрали телефони і паспорти.

"На території України йде війна, гинуть мирні мешканці, розстрілюють і вбивають, творять безчинства, бомблять міста, руйнують дитячі садочки...