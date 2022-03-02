Очевидці: Під час мирного мітингу у Мелітополі окупанти відкрили вогонь по цивільних

У середу, 2 березня, російські окупанти скоїли черговий воєнний злочин проти українського народу, повідомляє Новое время.

Під час мирного мітингу місцевих жителів, які протестували проти присутності у місті ворожих сил, військовослужбовці ЗС РФ відкрили вогонь, про що свідчить оприлюднене у соцмережах відео одного з очевидців.

За попередньою інформацією, внаслідок злочинних дій російських солдатів поранено двох людей.

Тим часом мирні жителі продовжують опір.