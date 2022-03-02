В ОП прокоментували чутки "про Януковича у Мінську"

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначає, що в росіян повністю відсутнє розуміння українських реалій, звідси й чутки про нібито повернення Януковича до України на посаду керівника окупаційної адміністрації, повідомляє УНІАН.

"У такій феєричній історії з "Януковичем, який у Мінську" важливі кілька аспектів. Перший і ключовий: будь-яка згадка прізвища Янукович як якась "можливість" у черговий раз показує нам тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні. Повна відсутність розуміння, що це за країна... Жодної об'єктивної аналітики у росіян ніколи не було - звідси такі вбивчі рішення.

З цього ж ряду – пропагандистські розповіді про "масову зустріч російських танків квітами". Насправді, жодних, навіть одиничних "зустрічей" немає - лише ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них віднесуться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. Із цього ж впевненість російських еліт у тому, що у нас вулицями маршують стотисячні армії націоналістів. Коротше, взагалі нічого не розуміють в Україні" , – розповів Подоляк.

Янукович, як і Медведчук із Мураєвим, є повністю негативним персонажем, додав він.