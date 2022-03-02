Зеленський розповів Джонсону про злочини РФ в Україні

Зеленський розповів Джонсону про злочини РФ в Україні
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський скоординував із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном подальші кроки із протидії російському вторгненню в України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні в Твіттері Зеленського.

"Скоординували дії з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України та останні злочини Росії проти цивільного населення. Вдячні Британії за постійну вагому допомогу в протистоянні агресії. Спільно з партнерами боронимо Україну", — написав Зеленський.
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