Зеленський розповів Джонсону про злочини РФ в Україні

Президент Володимир Зеленський скоординував із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном подальші кроки із протидії російському вторгненню в України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні в Твіттері Зеленського.