Зеленський розповів Джонсону про злочини РФ в Україні
Президент Володимир Зеленський скоординував із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном подальші кроки із протидії російському вторгненню в України, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні в Твіттері Зеленського.
"Скоординували дії з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Повідомив про перебіг оборони України та останні злочини Росії проти цивільного населення. Вдячні Британії за постійну вагому допомогу в протистоянні агресії. Спільно з партнерами боронимо Україну", — написав Зеленський.