Боррель: у ЄС зупинено мовлення каналів Sputnik та RT

Європейський Союз зупинив мовлення пропагандистських російських телеканалів Sputnik та Russia Today на території ЄС у зв’язку з агресією Росії проти України. Про це йдеться на сайті Ради ЄС, повідомляє Новое время.

"Систематичне маніпулювання інформацією та дезінформація з боку Кремля використовується як інструмент у його наступі на Україну. Це також суттєва та пряма загроза громадському порядку та безпеці ЄС. Наразі ми робимо важливий крок проти маніпуляційних операцій Путіна" , — цитує відомство голову дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Зазначається, що заборона на роботу пропагандистських каналів продовжуватиметься, поки Росія та асоційовані з нею медіакомпанії не «припинять поширення дезінформації та маніпуляцію інформацією, спрямованою проти ЄС та країн-членів».

Боррель також нагадав, що ЄС вже наклав санкції на керівництво RT.