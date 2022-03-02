Кулеба: усі банки РФ повинні бути відключені від SWIFT
Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що всі фінансові установи РФ повинні бути відключені від міжнародної системи, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це Кулеба заявив на брифінгу.
"Сім банків Росії відключать від SWIFT, але хочу запевнити, що це не останні банки, які будуть відключені. Ми продовжимо цю роботу - всі банки Російської Федерації повинні бути відключені від системи SWIFT, інакше транзакції, які будуть проводитися через підключені банки, будуть зафарбовані кров'ю невинних громадян, які загинули під ударами російської агресії", - заявив Дмитро Кулеба.