Кабмін: енергосистема Україна працює в ізольованому режимі стабільно

Об'єднана енергетична система України в ізольованому режимі та в умовах російської воєнної агресії станом на 12.00 середи працювала стабільно, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Кабінету міністрів.

"Станом на 12:00 2 березня енергосистема України стабільно працює в автономному режимі. Частота мережі підтримується на рівні 50 Гц. В Україні працюють усі атомні, теплові та гідроелектростанції, контролюються критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури" , – зазначено у повідомленні.

Як поінформували в Кабміні, в умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії НАЕК "Енергоатом" посилив контроль і визначив виняткову пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими. Порушень умов безпечної експлуатації на АЕС немає.

При цьому обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливі об'єкти АЕС поза їхніми захищеними зонами перебувають під посиленим наглядом і контролем.

Своєю чергою станом на 12.00 українська ГТС продовжувала забезпечувати потреби українських споживачів, енергетики та промисловості, попри воєнні дії.

Загалом газотранспортна інфраструктура працювала без критичних ушкоджень, проте залишалися відключеними сім ГРС (газорозподільних станцій – ред.) на лінії бойових зіткнень.

Енергохолдинг "ДТЕК", зі свого боку, почав безкоштовно постачати електроенергію медичним закладам, військовим і силовим структурам, а також виробникам хліба в Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях. Також безкоштовно електроенергію отримуватимуть установи силових структур – Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств, які гарантують безпеку та громадський порядок.