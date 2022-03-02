Переслідувач Маска переключився на літаки російських олігархів

Джек Суїні з Флориди, який здобув популярність після того, як почав відстежувати приватний літак Ілона Маска в соцмережах, знайшов собі нові цілі, повідомляє Ділова столиця.

Він взявся за приватні літаки російських олігархів.

19-річний хлопець після повномасштабного вторгнення Росії в Україну запустив два нові автоматизовані облікові записи в Твіттері — @RUOligarchJets і @Putinjet. На них підписано майже 300 тис. користувачів, які можуть оперативно отримувати інформацію про перельоти цих літаків.

Суїні розповів The Wall Street Journal, що люди давно просили його створити такі акаунти в Twitter, і таких прохань стало в рази більше після того, як найбагатші росіяни опинилися в списках санкцій.

Американець, наприклад, відстежує літаки власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича, бізнесмена Алішера Усманова та Леоніда Міхельсона, голови російського виробника газу "Новатек".

В інтерв'ю Bloomberg Суїні зізнався, що його приголомшили розміри літаків, якими користуються російські олігархи.

"Літаки цих олігархів просто неймовірні. Їхні літаки величезні в порівнянні з іншими реактивними літаками", – сказав Суїні, зазначивши, що олігархи користуються комерційними літаками на кшталт Airbus A319 і Boeing 737.

Загалом аккаунти відстежують понад 40 літаків та гелікоптерів, пов'язаних з російськими олігархами. Він запросив інших допомогти збільшити кількість літаків, які можна відстежити.