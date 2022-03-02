Мер: в Енергодарі зіткнень не було, гранату кинули у сусідньому селі

Городской голова Энергодара Дмитрий Орлов опроверг информацию об обстрелах местных жителей войсками РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Опровергаем информацию, распространяемую в Интернете о пострадавших от обстрелов в Энергодаре. В нашем городе обстрелов не было. Пострадавших нет" , – написал Орлов в своем Телеграм-канале в среду вечером.

Вместе с тем он отметил, что в соседнем от города с.Водяном серьезно ранены два мирных жителя.

"К сожалению, сегодня около 15:30 в с.Водяное от гранаты оккупантов пострадали два мирных жителя. Состояние одного мужчины очень тяжелое, второй получил ранение средней тяжести. Люди госпитализированы в больницу Камянки" , – пояснил мэр.

Со своей стороны представитель пресс-центра Запорожской АЭС Андрей Туз в видеобращении, размещенном в Телеграм-канале НАЭК "Энергоатом" около 18:00, отметил, что вражеские войска, направлявшиеся к Энергодару, были остановлены.

"Энергодарцы сплоченно встретили эти войска колонной в несколько километров. Там было много тысяч работников атомной станции и простых жителей" , – подчеркнул Туз.

При этом он отметил, что обстановка в городе рабочая, станция работает стабильно.

Как сообщалось, жители Энергодара уже длительное время удерживают российские войска от захвата города, на протест вышли тысячи горожан.