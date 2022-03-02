Фрідман та Авен передадуть частку українського Альфа-Банку – заява
Бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен, які потрапили під санкції ЄС через воєнну агресію Росії проти України, передадуть свою частку в українському Альфа-Банку погодженим із Національним банком України (НБУ) фізичним та юридичним особам-резидентам України.
Про це йдеться в повідомленні банку в середу.
При цьому в повідомленні зазначається, що тривають переговори з великими польськими та українськими компаніями, а також із приватними інвесторами.
"Мажоритарними власниками банку залишаються великі європейські й американські фонди та компанії", - уточнює фінустанова.
Банк зазначив, що це рішення знімає репутаційні ризики на тлі санкційних обмежень стосовно двох акціонерів-фізосіб.
Як повідомлялося, Євросоюз 28 лютого оголосив санкції щодо акціонерів Альфа-Банку (Київ) Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Альфа-Банк Україна – один із найбільших українських приватних банків (6,5 тис. співробітників, 1,5 млн клієнтів) з міжнародним капіталом. Акціонерами Альфа-Банку (Україна) є ABH Holdings (Люксембург, ЄС), головна компанія банківської групи, до якої входить в однойменний банк у Росії, і дочірня компанія ABHH – ABH Ukraine Limited (Кіпр, ЄС).
За даними банку, його найбільшими кінцевими акціонерами опосередковано є Михайло Фрідман (32,8632%), Герман Хан (20,9659%), Олексій Кузьмічов (16,3239%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%) та Андрій Косогов (3,6716%).
Альфа-Банк, за даними Нацбанку, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів посідав 6-те місце (125,36 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.