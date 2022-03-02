ОП: Українська делегація їде на переговори з РФ у Біловезькій Пущі

Українська делегація їде на переговори з російською, які, як очікується, відбудуться у Біловезькій Пущі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це виданню заявили в Офісі президента України.

Раніше участь України у наступному раунді переговорів підтвердив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Перший раунд відбувся 28 лютого. Тоді, за словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, "сторони визначили низку пріоритетних тем, з яких намітилися певні рішення".