Генштаб: ЗСУ знешкодили десант РФ, який намагався висадитися під Миколаєвом

У Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію в Україні станом на 18:00 середи, 2 березня, на сьомий день протистояння українців повномасштабному вторгненню Росії, повідомляє Новое время.

На Волині підрозділи ЗСУ створили надійну систему оборони та постійно спостерігають за характером дій супротивника, який "проводить демонстраційні дії вздовж кордону України".

"На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва. Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ" , - наголосили в Генштабі.

З початку повномасштабної війни ворог випустив понад 180 ракет по території України. Окрім військових об'єктів, зазнала значних втрат цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів. Повітряні Сили ЗСУ відбивають напади з повітря.

З початку доби 2 березня до 30 бойових літаків вторглися в повітряний простір України, переважно з території Білорусі, і бомбардували цивільне населення. Підрозділи ЗСУ звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

Також триває оборона Києва, захисники утримують певні райони та ведуть систематичні бойові дії. Окупанти деморалізовані та продовжують зазнавати втрат в особовому складі та техніці, наголосили в Генштабі ЗСУ.