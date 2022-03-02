Зеленський відреагував на ухвалення резолюції Генасамблеї ООН з вимогами до РФ

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, яка вимагає від Росії негайно припинити напад на Україну, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter глава держави наголосив, що рішення було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів.

"Вдячний усім і кожні﻿й державі, яка проголосувала „за“. Ви вибрали правильну сторону історії. Нищівні для агресора результати голосування в ООН переконливо свідчать: глобальна антипутинська коаліція сформована та діє. Світ — із нами. Правда за нами. Перемога буде наша!" — написав Зеленський.

Генасамблея ООН 2 березня проголосувала за резолюцію, яка вимагає від РФ припинити застосування сили проти України та вивести всі війська з території нашої держави у міжнародно визнаних кордонах (включно з Кримом та Донбасом).

За проголосувала 141 держава, проти п'ять (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея), утрималися 35 (у тому числі Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics