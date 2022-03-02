Зеленський відреагував на ухвалення резолюції Генасамблеї ООН з вимогами до РФ

Президент Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції Генасамблеї ООН, яка вимагає від Росії негайно припинити напад на Україну, повідомляє Новое время.

У своєму Twitter глава держави наголосив, що рішення було ухвалено безпрецедентною кількістю голосів.

"Вдячний усім і кожні﻿й державі, яка проголосувала „за“. Ви вибрали правильну сторону історії. Нищівні для агресора результати голосування в ООН переконливо свідчать: глобальна антипутинська коаліція сформована та діє. Світ — із нами. Правда за нами. Перемога буде наша!" — написав Зеленський.

Генасамблея ООН 2 березня проголосувала за резолюцію, яка вимагає від РФ припинити застосування сили проти України та вивести всі війська з території нашої держави у міжнародно визнаних кордонах (включно з Кримом та Донбасом).

За проголосувала 141 держава, проти п'ять (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея), утрималися 35 (у тому числі Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).