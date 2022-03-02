Мер Херсона заявив, що погодив з військами РФ роботу міста

Влада Херсона погодила з російськими окупантами забезпечення життєдіяльності міста, при цьому над мерією обласного центру залишиться український прапор, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив заявив мер Херсона Ігор Колихаєв.

Він повідомив, що озброєні представники окупантів приходили до мерії та проводили з ним переговори.

"Ми показали, що працюємо на забезпечення міста і намагаємось ліквідувати наслідки вторгнення. Ми відчуваємо колосальні труднощі зі збиранням та похованням убитих, доставкою продуктів та медикаментів, вивезенням сміття, усуненням аварій тощо" , — написав він.

За словами Колихаєва, події, що відбуваються, є політикою.

"Я не давав їм жодних обіцянок. Мені просто нема чого пообіцяти. Мене цікавить лише нормальна життєдіяльність нашого міста! Я просто попросив не стріляти в людей. У нас немає в місті ЗСУ, лише мирні жителі" , — зазначив градоначальник.

Він також озвучив результати переговорів з окупантами:

1. До міста можна виїжджати лише вдень;

2. Комендантська година з 20.00 до 06.00 зберігається суворо.

3. Виїжджають у місто тільки машини з продовольством, медикаментами та іншим;

4. Буде працювати комунальний транспорт, щоб на роботу добиралися працівники хлібозаводу, магазинів, аптек тощо;

5. Пішоходи ходять по одному, максимум по двоє. Військових не провокують. За першої ж вимоги зупиняються. Чи не конфліктують;

6. Автомобілі, яким за умовами можна перебувати в місті, їздять з мінімальною швидкістю, повинні будуть готові будь-якої миті показати вміст перевезень.