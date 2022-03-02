США вводять нові санкції проти Росії та Білорусі

США вводять блокувальні санкції проти оборонного сектора Росії за вторгнення армії Путіна в Україну. Також обмеження будуть застосовані щодо Білорусі, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"Сьогодні США в координації з союзниками і партнерами вводять додаткові економічні санкції проти Росії і Білорусі у відповідь на вторгнення президента Путіна в Україну" , - йдеться в заяві Білого дому.

Як зазначається у релізі, нові санкції покликані притягнути Білорусь до відповідальності за те, що вона дозволила Путіну вторгнутися до України. Щодо Мінська будуть застосовані заходи експортного контролю, які набрали чинності для Росії 24 лютого. Обмеження допоможуть запобігти надходженню товарів, включаючи технології та програмне забезпечення, в оборонному, аерокосмічному та морському секторах до обходу через Білорусь і знизить здатність обох країн підтримувати військову агресію

Санкції проти Росії вдарять у її оборонний сектор. Загалом обмеження торкнуться 22 структур, пов'язаних з оборонною сферою, у тому числі компанії, що випускають бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби та безпілотники для російської армії.