Геращенко про вибух у Києві: ППО збила російську ракету
Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу, повідомляє радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" та Південним "входом на вокзал", - написав Геращенко у Телеграмі.
Згодом Геращенко написав, що вибух стався через падіння уламка ракети, збитої українською протиповітряною обороною (ППО).
"Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими", – зазначив він.