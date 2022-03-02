Уряд: 4 російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції
Швеція заявила про порушення свого повітряного простору чотирма російськими винищувачами, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив головнокомандувач ВПС Збройні сили Швеції Карл-Йохан Едстрьом.
Зазначається, що ВПС Швеції цей інцидент задокументували та провели спеціальну операцію з перехоплення російських літаків.
"Це показує, що у нас був хороший рівень готовності. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та недоторканність кордону Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію", — сказав Едстрьом.