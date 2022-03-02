"Ковідну" тисячу тепер можна витратити на будь-які покупки

У зв'язку з воєнним станом кошти, перераховані повністю вакцинованим від коронавірусу українцям у рамках програми "єПідтримка", тепер можна витратити на будь-які види товарів та послуг, повідомляє Ділова столиця.

"Відтепер є Підтримка без обмежень! Кошти можна витратити всюди, де приймають розрахунок карткою. "Ковідну тисячу" можна витрачати на будь-які продукти чи товари. У програми вже немає обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Наразі кожна гривня може врятувати чиєсь життя чи допомогти. Тож підтримка справді є!" , — вказано у повідомленні в телеграм-каналі "Дія".

Команда "Дії" також нагадала, що ці кошти можна надіслати на допомогу ЗСУ.