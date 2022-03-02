ЦСК: РФ може показати українцям діпфейк із "капітуляцією" Зеленського

Росія може спробувати застосувати технологію діпфейку для імітації звернення президента Володимира Зеленського, який нібито оголошуватиме про капітуляцію України у війні проти РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Уявіть, що бачите у телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його, а це правда. Але це не так. Це технологія діпфейк" , — написали в ЦСК.

Наголошується, що така технологія дозволяє у відео замінювати особи відомих людей, які майже неможливо відрізнити від реальних. Проте таке відео фейкове – воно створене через алгоритми машинного навчання.

Отже, українців просять знати, що якщо таке відео з'явиться, то це фейк. Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до капітуляції.

"Будьте впевнені — Україна не капітулюватиме! Росії залишається тільки придумати фейкову перемогу, закрити в себе інтернет і всі контакти з іншим світом" , — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти втратили ініціативу в наступі, тому необхідно посилити на них тиск – зокрема знищувати тилові колони військ РФ.