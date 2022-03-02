Арахамія: Переговори з Росією відбудуться, але не в Біловезькій пущі

Голова фракції Слуга народу та член української делегації Давид Арахамія повідомив, що інформація про проведення переговорів у Біловезькій пущі не відповідає дійсності, повідомляє Новое время.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на Офіс президента повідомляли, що українська делегація вирушила на переговори з російською "в Біловезьку пущу".

"Інформація про проведення переговорів у Біловезькій пущі не відповідає дійсності. Переговори справді будуть, але місце інше. Усі деталі пізніше" , - написав Арахамія у Facebook.

2 березня голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що росіяни вже прибули на місце переговорів і очікують на українську делегацію вранці 3 березня.