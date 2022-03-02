У ДСНС повідомили, що евакуювали з Волновахи близько 400 людей

У середу, 2 березня, з Волновахи Донецької області, яка перебуває під постійними обстрілами, евакуювали близько 400 людей, більшість з яких - діти, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники Донеччини проводили евакуацію мешканців Волновахи. Четверту добу люди потерпають від нескінчених обстрілів російських загарбників. Жінки, діти та люди похилого віку знаходяться в жахливих умовах, в місті гуманітарна катастрофа! "Зелений коридор" для евакуації населення з Волновахи не дають" , - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рятувальники Донбасу спільно з волонтерами міста провели евакуацію близько 400 людей, серед яких більшість – це діти.