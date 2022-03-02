Джонсон: 38 країн звернулися до Міжнародного суду ООН через вторгнення РФ в Україну
Тридцять вісім країн звернулися до Міжнародного кримінального суду через вторгнення Росії в Україну, повідомляє Новое время.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
"Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно", - написав Джонсон у своєму Twitter у середу.