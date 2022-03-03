Курс валют НБУ на 3 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 3 березня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 2 березня не змінився і залишається на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 33,17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 31.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 2 березня 2022 року.