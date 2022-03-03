Курс валют НБУ на 3 березня

Курс валют НБУ на 3 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 3 березня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 2 березня не змінився і залишається на рівні 29.25 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Курс євро залишається стабільним на рівні 33,17 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився та залишається на рівні 31.81 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.30 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 2 березня 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 29.254 900
EUR Євро 33.170 700
RUB Рубль 0.364 480
GBP Фунт стерлінгів 39.744 200
CHF Швейцарський франк 31.807 400
PLN Польський злотий 7,296 000
Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics