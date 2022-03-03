Японія заморозить активи ще чотирьох російських банків

Міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі заявив, що уряд Японії заморозить активи ще чотирьох російських банків, щоб не відставати від останніх фінансових санкцій Європейського союзу проти Росії через вторгнення в Україну, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Японія пішла на цей крок наступного дня після того, як Євросоюз заявив, що його члени погодилися виключити сім російських банків із міжнародної платіжної мережі SWIFT. Раніше Токіо вже вирішив заморозити активи трьох інших російських банків.

Чотирьма новими банками є другою за величиною в Росії ВТБ Банк, Банк "Відкриття", "Радкомбанк" та "Новікомбанк". За даними Міністерства фінансів Японії, ці банки мають тісні відносини з російським урядом. Обмеження Японії будуть запроваджені на початку квітня цього року.

У Мінфіні також заявили, що Японія повністю підтримує рішення ЄС і твердо дотримуватиметься санкцій з іншими членами Великої сімки.