NYT: Китай просив Росію відкласти вторгнення в Україну до закінчення Олімпіади

Дані розвідки однієї з країн Заходу свідчать про те, що на початку лютого китайські високопосадовці попросили високопоставлених російських колег не вторгатися в Україну до закінчення зимових Олімпійських ігор у Пекіні.﻿ Про це пише New York Times із посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Дані розвідки свідчать, що китайські чиновники були обізнані про військові плани або наміри Росії ще до початку вторгнення.

У посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що ця інформація "є спекулятивною і спрямована на те, щоб перекласти вину та очорнити Китай".

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні 4 лютого перед церемонією відкриття Олімпіади. Москва і Пекін виступили із заявою, в якій зазначили, що їхнє партнерство "не має кордонів", засудили розширення НАТО і наголосили, що встановлять новий глобальний порядок зі справжньою "демократією", пише газета.

Олімпіада завершилася 20 лютого. Вторгнення Россі в Україну почалося рано вранці 24 лютого.