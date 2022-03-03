Moody's знизило рейтинги Росії відразу на шість ступенів

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгострокові рейтинги Російської Федерації за борговими зобов'язаннями в іноземній та національній валюті одразу на шість ступенів – до "B3" з "Baa3", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Агентство також знизило пріоритетні незабезпечені рейтинги РФ в іноземній та національній валюті до "B3 з Baa3".

Таким чином, рейтинги переведені з інвестиційної категорії до категорії високоризикованих.

Рейтинги залишаються на перегляді з можливістю подальшого зниження, йдеться у пресрелізі агентства.

Короткостроковий рейтинг Росії у національній валюті знижено до "Not Prime" з "P-3".

"Зниження рейтингів відразу на кілька ступенів і збереження їх на перегляді з можливістю подальшого погіршення спровоковане важкими санкціями, які західні країни впровадили щодо Росії, зокрема санкціями проти ЦБ РФ та низки великих фінансових інститутів через військове вторгнення країни на територію України, а також заходами у відповідь, введеними владою РФ" , - йдеться в повідомленні Moody's.

Експерти агентства зазначають "ризик дестабілізації платежів за суверенним боргом, що зростає, з огляду на жорсткість і скоординованість санкцій, а також наявність серйозних сумнівів у бажанні Росії обслуговувати свій борг".

Крім того, аналітики Moody's "бачать ймовірність сталої дестабілізації економіки та фінансового сектора РФ у результаті санкцій, що обмежують країні доступ до міжнародних валютних резервів, які повинні були використовуватися як буфер у шокових ситуаціях.