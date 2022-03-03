Грузія готує заявку на вступ до Євросоюзу

Політрада правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" після консультацій з прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі ухвалила рішення негайно подати заявку на отримання статусу країни-кандидата до Євросоюзу. Про це заявив очільник партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе, повідомляє Deutsche Welle.

"Уряд Грузії вже готує цю заявку, яка офіційно буде передана структурам Євросоюзу від імені грузинського керівництва завтра у Брюсселі. Закликаємо євроструктури у надзвичайному режимі розглянути нашу заявку та надати Грузії цей статус", - сказав Кобахідзе.

За його словами, заявка подається виходячи з політичного контексту та нових реалії.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також підтримує щонайшвидший вступ країни до Європейського Союзу.

"ЄС має знайти спосіб відповісти на наші довгі очікування. Дати нам відчуття того, що ми є частиною його сім'ї", - сказала вона в інтерв'ю виданню The Financial Times.