Другий раунд переговорів: у РНБО озвучили вимоги Росії

Росія переоцінює свої можливості, виставляючи Україні вимоги під час переговорів про припинення вогню. Таку думку висловили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як відомо, 3 березня відбудеться другий раунд переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною. Українська делегація візьме участь у цій зустрічі, яка пройде на території Білорусі.

Росія вимагає від України виконання наступних пунктів і позицій:

Крим - це частина Росії

Визнання "Л / ДНР" в межах Донецької та Луганської областей

Демілітаризація

Денацифікація