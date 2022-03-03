Другий раунд переговорів: у РНБО озвучили вимоги Росії
Росія переоцінює свої можливості, виставляючи Україні вимоги під час переговорів про припинення вогню. Таку думку висловили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
Як відомо, 3 березня відбудеться другий раунд переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною. Українська делегація візьме участь у цій зустрічі, яка пройде на території Білорусі.
Росія вимагає від України виконання наступних пунктів і позицій:
- Крим - це частина Росії
- Визнання "Л / ДНР" в межах Донецької та Луганської областей
- Демілітаризація
- Денацифікація
"Позиція агресора виглядає вкрай дивно, враховуючи кількість убитих окупантів і спаленої російської техніки", - йдеться в повідомленні.