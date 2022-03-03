Другий раунд переговорів: у РНБО озвучили вимоги Росії

Другий раунд переговорів: у РНБО озвучили вимоги Росії

Росія переоцінює свої можливості, виставляючи Україні вимоги під час переговорів про припинення вогню. Таку думку висловили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Як відомо, 3 березня відбудеться другий раунд переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною. Українська делегація візьме участь у цій зустрічі, яка пройде на території Білорусі.

Росія вимагає від України виконання наступних пунктів і позицій:

  • Крим - це частина Росії
  • Визнання "Л / ДНР" в межах Донецької та Луганської областей
  • Демілітаризація
  • Денацифікація
"Позиція агресора виглядає вкрай дивно, враховуючи кількість убитих окупантів і спаленої російської техніки", - йдеться в повідомленні.
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