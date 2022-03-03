Прокурор МКС у Гаазі розпочав розслідування злочинів, пов'язаних із вторгненням РФ

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що після звернення 39 держав-членів суду розпочинає повномасштабне розслідування злочинів, пов'язаних із військовою агресією Росії проти України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У поширеному МКС повідомленні Хан зазначає, що вже "повідомив Президію МКС про своє рішення негайно розпочати активне розслідування ситуації".

"Під час попереднього вивчення ситуації в Україні моє Управління вже знайшло розумні підстави вважати, що були вчинені злочини, що підпадають під юрисдикцію Суду, і визначило можливі справи, які можуть бути визнані прийнятними. Наша робота зі збирання доказів уже почалася" , – сказав Хан.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що 38 країн подали найбільше звернень до МКС через вторгнення Росії до України.