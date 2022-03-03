Дуда: Польща не має наміру брати участь у війні

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не збирається вступати у війну РФ проти України, повідомляє Європейська правда.

"Хочу дуже чітко підкреслити: Польща не збирається брати участь у війні. Я прошу, щоб подібних побоювань не було, і прошу не слухати інформацію про те, що ми десь там готуємось, що хочемо брати участь у війні, що в цей момент відправляємо польських солдатів чи що Польща надсилає свою бойову зброю на війну" , - сказав Дуда.

За його словами, він вірить у те, що польським солдатам воювати не доведеться.