Американське видання Time вперше вийде з україномовною обкладинкою

На обкладинці американського авторитетного журналу Time розмістили український прапор і слова президента Володимира Зеленського, які виголосили під час промови в Європарламенті 1 березня: "Життя переможе смерть, а світ - темряву", повідомляє Дзеркало тижня.

Як зазначає видання, коли російські бомби почали падати на українські міста та війська оточили столицю, президент України змінився.

"На наших очах він став втіленням боротьби, яку більшість західних державних діячів давно забули як вести. Боротьба, яка іноді потрібна, щоб тиранія не вбила демократію. Зеленський не тільки згуртував своїх людей для захисту свого народу, надихнувши їх кидати коктейлі Молотова в російську військову техніку і стояти на шляху танків, він також надихнув світові демократії вдатися до методів, які ще тиждень тому здавались немислимими.

"На шостий день вторгнення Зеленський виступив із промовою по відеозв'язку в Європарламенті. "Доведіть, що ви з нами", — благав він через перекладача, який, здавалося, стримував сльози, перекладаючи слова президента. — Доведіть, що не залишите нас. Доведіть, що ви справді європейці, і тоді життя переможе смерть, а світ – темряву”. Як зауважив один оглядач, Чарлі Чаплін ніби перетворився на Вінстона Черчілля", - зазначає Time.

Повідомляється, що номер вийде у продаж 14 березня.