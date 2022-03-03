Ціна нафти Brent піднялася вище за $117 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати, оновлюючи дедалі нові максимуми, повідомляє "Интерфакс".

Великі закордонні покупці бойкотують російську нафту через ситуацію навколо України, намагаючись знайти альтернативні джерела постачання, що, ймовірно, сприятиме подальшому зростанню цін.

За даними консалтингової компанії Energy Aspects, близько 70% російської нафти, що поставляється на експорт, важко знаходить покупців. Російська компанія "Сургутнефтегаз", за даними агентства Bloomberg, вже три дні поспіль не може продати виставлену на продаж нафту.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 по Москві в четвер становить $117,26 за барель, що на $4,33 (3,83%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $7,96 (7,6%), до $112,93 за барель, що є максимумом із червня 2014 року.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $114,45 за барель, що на $3,85 (3,48%) вище за підсумкове значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $7,19 (7%), до $110,6 за барель, що є найвищим значенням для закриття сесії з травня 2011 року.

Рішення Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) вивільнити 60 млн. барелів нафти зі стратегічних резервів не змогло заспокоїти побоювання ринку.

"Є реальний страх того, що ринок зіткнеться з дефіцитом поставок. Якщо ситуація в Україні погіршиться, ми побачимо подальше ралі на нафтовому ринку", - зазначає аналітик із сировинного сектору Samsung Futures Inc. у Сеулі Кім Кванґраї.

Країни ОПЕК+, при цьому, не мають наміру прискорювати темпи нарощування виробництва нафти, у середу вони ухвалили рішення щодо збереження плану щодо збільшення квот на видобуток у квітні на 400 тис. б/д.

У ході засідання в середу було зазначено, що "поточні фундаментальні показники ринку нафти та консенсус щодо його перспектив вказують на добре збалансований ринок і що нинішня волатильність спричинена не змінами фундаментальних показників ринку, а геополітичними подіями".