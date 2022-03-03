Як виїхати з Києва з БлаБлаКаром
Кияни продовжують евакуюватись із міста.
Евакуація потягом показала, що охочих набагато більше, ніж місць у вагонах. На вокзалі – тиснява.
Тож зараз актуально шукати альтернативні способи виїхати з Києва.
Один з таких способів – це скористатися сервісом БлаБлаКар. Як і куди можна відправитися за допомогою сервісу БлаБлаКар та в які обласні центри поїздок немає.
Куди можна поїхати днями
Поїздки до яких обласних центрів України доступні найближчим часом:
Львів. Доступно п'ять перевізників. Вартість – від 275 до 465 гривень.
Ужгород. Чотири авто. Ціна від 405 до 940 грн.
Івано-Франківськ – 300 гривень.
Тернопіль – 235 гривень.
Хмельницький – 180 гривень.
Вінниця – 240 гривень.
Дніпро – 385 гривень.
Запоріжжя – 670 гривень.
Харків – 500 гривень.
Полтава – 265 гривень.
Миколаїв – 420 гривень.
Херсон – 280 гривень.
Рівне – 230 гривень.
Одеса – 415 гривень.
Черкаси – від 0 (безкоштовна поїздка) до 160 гривень.
Чернігів – 75 гривень.
Житомир – 75 гривень.
Немає поїздок найближчими днями в Луцьк, Кривий Ріг, Кропивницький, Суми, Маріуполь, Чернівці.
Поїздки з'являються та пропадають досить швидко. У зв'язку з цим рекомендуємо регулярно оновлювати сервіс БлаБлаКар.