Як виїхати з Києва з БлаБлаКаром

Кияни продовжують евакуюватись із міста.

Евакуація потягом показала, що охочих набагато більше, ніж місць у вагонах. На вокзалі – тиснява.

Тож зараз актуально шукати альтернативні способи виїхати з Києва.

Один з таких способів – це скористатися сервісом БлаБлаКар. Як і куди можна відправитися за допомогою сервісу БлаБлаКар та в які обласні центри поїздок немає.

Куди можна поїхати днями

Поїздки до яких обласних центрів України доступні найближчим часом:

Львів. Доступно п'ять перевізників. Вартість – від 275 до 465 гривень.

Ужгород. Чотири авто. Ціна від 405 до 940 грн.

Івано-Франківськ – 300 гривень.

Тернопіль – 235 гривень.

Хмельницький – 180 гривень.

Вінниця – 240 гривень.

Дніпро – 385 гривень.

Запоріжжя – 670 гривень.

Харків – 500 гривень.

Полтава – 265 гривень.

Миколаїв – 420 гривень.

Херсон – 280 гривень.

Рівне – 230 гривень.

Одеса – 415 гривень.

Черкаси – від 0 (безкоштовна поїздка) до 160 гривень.

Чернігів – 75 гривень.

Житомир – 75 гривень.

Немає поїздок найближчими днями в Луцьк, Кривий Ріг, Кропивницький, Суми, Маріуполь, Чернівці.

Поїздки з'являються та пропадають досить швидко. У зв'язку з цим рекомендуємо регулярно оновлювати сервіс БлаБлаКар.