Офіс президента просить ОБСЄ допомогти з гуманітарними коридорами

Офіс президента чекає на допомогу від міжнародних організацій в створенні гуманітарних коридорів у містах, де стоять російські війська, повідомляє Ліга.net.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Села та містечка, де стоять колони російських військ, тут же перетворюються на місця мародерства, пограбувань, убивств. Потрібні гуманітарні коридори – продукти, медикаменти, проїзд швидких, евакуація дітей" , – зазначив він.

Банкова чекає на активну допомогу від міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ. "Досить слів", – резюмував Подоляк.