Міністр оборони: Іспанія відправляє в Україну партію зброї

В Україну Іспанія відправляє два літаки зі зброєю. Борти з 1370 гранатометами та 700 тисяч набоями прибудуть у п'ятницю, 4 березня, повідомляє Корреспондент.

"Вантаж вилетить у п'ятницю вранці літаками ВПС до Польщі в пункт поблизу кордону з Україною, і їх забере українська влада" , - заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Роблес наголосила, що це перше постачання "важливе", тому що воно дозволить "найвищою мірою індивідуалізований захист", який можуть використовувати "люди, які не мають великого досвіду у використанні зброї".