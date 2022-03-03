Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет

Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки.﻿ Про це, посилаючись на агентство DPA, повідомляє Українська правда.

За інформацією агентства, Міноборони країни вже кілька днів перевіряє, яку ще зброю можна передати Україні.

У суботу федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення якнайшвидше доставити Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" зі складів Бундесверу. Зброя прибула в Україну в середу.

Крім того, Нідерланди та Естонія отримали дозвіл від Німеччини на постачання в Україну зброї німецького виробництва з запасів НДР.