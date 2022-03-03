Пентагон не бачить готовності Білорусі надсилати свої війська в Україну

Міністерство оборони США (Пентагон) нині не спостерігає ознак того, що керівництво Білорусі планує залучити свої війська для допомоги російським військовим у бойових діях в Україні, повідомляє Українські Новини.

Відповідну заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми не бачили жодних ознак того, що Путін бачить необхідність надіслати додаткові підрозділи з інших регіонів Росії для посилення своїх сил в Україні", - сказав він.

Кірбі додав, що Російська Федерація почала здійснювати концентрацію своїх збройних сил поблизу українського кордону ще восени 2021 року.

За цей час російським військовим вдалося перекинути до державного кордону України близько 150 тисяч солдатів, які входять до складу 120-ти батальйонно-тактичних груп (БТГр).

В американському оборонному відомстві заявили, що більшість російських БТГр вже перебувають на території України та беруть участь у боях проти Збройних сил України.