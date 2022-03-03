Рада пропонує давати довічне за держзраду та диверсії

Правоохоронний комітет Ради підтримав законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за держзраду та диверсії. Зокрема, за держзраду пропонується карати довічним ув'язненням, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, у законопроєкті №7116 "Ні кроку назад!" пропонується у статтях 111 та 113 КК України передбачити покарання за державну зраду та диверсію в умовах військового положення з максимальною мірою покарання у вигляді довічного ув'язнення з обов'язковою конфіскацією майна.

Також пропонується заборонити будь-яку амністію до тих, хто здійснив державну зраду та диверсію.