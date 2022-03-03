Дві військові частини РФ практично повністю знищені в Україні

Російські окупанти продовжують нести величезні втрати в Україні.﻿ Про це, із посиланням на дані Центру протидії дезінформації, опубліковані в четвер, 3 березня, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Так, за даними на 2 березня, військова частина з російського Саратова вже втратила загиблими в Україні 80% особового складу, а військова частина з міста Камишин Волгоградської області РФ - 70% особового складу.

"Втрати ворога! Військова частина з міста Камишин Волгоградської області РФ втратила загиблими 70% особового складу. Військова частина з міста Саратов - 80% особового складу" , - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, близько 9 тис. російських військових були знищені за один тиждень війни проти України. Армія робить усе для того, щоб зламати ворога остаточно.