Рєзніков про армію РФ: це вже звичайні труси та терористи

Ніхто у світі не очікував, що в разі повномасштабного вторгнення Росії до України ми протримаємось тиждень. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму новому зверненні до українців у себе у Facebook.

"Шановні українці! Раніше я навіть не замислювався, скільки годин на тижні? Виявилося – 168. 168 годин. Вже цілий тиждень Україна дає відсіч російським окупантам. Ніхто. Усвідомте це. Ніхто. Ні в Росії, ні на Заході не вірив, що ми протримаємось тиждень. Ніхто. Єдині, хто вірив – це ми з вами", – написав міністр.

За його словами, "дві третини українців до 24 лютого були впевнені, що у разі повномасштабного вторгнення Росії ми встоїмо" , а сьогодні таких – майже 90%.

"Це результат героїзму наших захисників та захисниць. Це результат професійних дій нашого командування. Це самовідданість кожного з вас. Наші медики, рятувальники, комунальники, залізничники, журналісти, фінансисти утримують свій фронт. Країна не зупинилася і бореться", – стверджує Резніков.

Він також особливо відзначив голів військово-цивільних адміністрацій та мерів, які сьогодні на передовій.

"Чернігів, Суми, Конотоп, Харків, Маріуполь, Херсон, Миколаїв – це форпости Європи. Наша армія вже знищила тисячі окупантів. І стільки ворожої техніки, що можна було б озброїти армії кількох держав", – заявив міністр.

Крім того, він підкреслив, що "можливості наших збройних сил зростають, надходить допомога" .

"На багатьох ділянках блискуче проявили себе бійці тероборони. Наші повітряні аси стали легендами. Десантники, піхота, артилерія – всі доводять, що українці – найкращі. Вчора я закликав громадян до тотального опору. Слід знищити комунікації ворога. Ці метастази, які він намагається протягнути по нашій землі", – пише Резніков.

За його словами, "російські окупанти злякалися ганебної поразки і почали вчиняти злочини проти людяності" .