Держдеп: Блінкен відвідає європейські країни для обговорення війни в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен з 3 по 8 березня відвідає Бельгію, Польщу, Молдову, Латвію та Литву, під час поїздки він планує провести консультації з європейськими партнерами щодо агресії Росії в Україні. Про це з посиланням на Держдеп США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Ентоні Блінкен відвідає Бельгію, Польщу, Молдову, Латвію та Литву 3-8 березня 2022 року. У поїздці він продовжить активні консультації та координацію з нашими союзниками по НАТО і європейськими партнерами щодо триваючої навмисної, безпричинної і невиправданої війни проти України" , - повідомляється на сайті держдепу.

У середу, виступаючи у Держдепі, Блінкен заявив, що "деескалація, виведення військ відкриють шлях до дипломатії" з Росією.

Як зазначається, насамперед Блінкен відвідає Бельгію, де візьме участь у зустрічі на рівні глав МЗС країн НАТО, зустрінеться з колегами з ЄС, а також візьме участь у зустрічі країн G7.

Очікується, що держсекретар також проведе додаткові зустрічі з партнерами "з метою обговорити глобальну відповідь" на агресію Росії в Україні.

Потім, 5 березня, Блінкен вирушить до Польщі, де проведе зустрічі з польськими лідерами, зокрема з головою МЗС Збігневом Рау. Глава Держдепу планує обговорити з польським міністром закордонних справ подальшу допомогу у забезпеченні безпеки.

Він також збирається подякувати Рау за розміщення "тисяч осіб, які переміщені з України".

У документі йдеться, що після візиту до Польщі держсекретар прибуде до Кишинева. Там Блінкен планує зустрітися з президентом Молдови Майєю Санду, прем'єром Наталією Гаврилицею та головою МЗС Миколою Попеску. Там держсекретар, як очікується, обговорить сприяння зусиллям Молдови щодо прийому біженців з України.

Візит Блінкена до Вільнюса очікується 6 березня. Там він планує зустрітися з президентом Литви Гітанасом Науседою, прем'єром Інгрідою Шимоніте та главою МЗС Габріелюсом Ландсбергісом.

7 березня Блінкен відвідає Ригу, де проведе зустріч із литовським президентом Егілсом Левітсом, прем'єром Крішьянісом Каріньшем, а також головою зовнішньополітичного відомства Едгаром Рінкевичем.

Нарешті, 8 березня Блінкен вирушить до Естонії, де зустрінеться з президентом Аларом Карісом, прем'єром Кайєй Калас та головою МЗС Евою-Марією Лійметс.