У Міноборони опублікували оперативні дані щодо втрат військ РФ
Міністерство оборони України опублікувало оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.
Сумарні орієнтовні втрати ворога за період з 24 лютого до 3 березня:
- особовий склад – приблизно 9000;
- танки - 217;
- бойові броньовані машини – 900;
- артилерійські системи – 90;
- РСЗВ – 42;
- засоби ППО – 11;
- літаки - 30 (інформація уточнюється);
- гелікоптери – 31 (інформація уточнюється);
- автомобільна техніка – 374;
- легкі швидкісні катери – 2;
- цистерни з ППМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.