У Міноборони опублікували оперативні дані щодо втрат військ РФ

У Міноборони опублікували оперативні дані щодо втрат військ РФ

Міністерство оборони України опублікувало оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії.

Сумарні орієнтовні втрати ворога за період з 24 лютого до 3 березня:

  • особовий склад – приблизно 9000;
  • танки - 217;
  • бойові броньовані машини – 900;
  • артилерійські системи – 90;
  • РСЗВ – 42;
  • засоби ППО – 11;
  • літаки - 30 (інформація уточнюється);
  • гелікоптери – 31 (інформація уточнюється);
  • автомобільна техніка – 374;
  • легкі швидкісні катери – 2;
  • цистерни з ППМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
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