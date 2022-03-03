Статус біженця: що потрібно знати про еміграцію до Польщі

Про необхідні документи для в'їзду, реалії еміграції та "плюшки" для українців у Польші – у матеріалі Сьогодні﻿.

Які документи необхідні для в’їзду?

Закордонного біометричного паспорта достатньо для біженців. Якщо він відсутній – скористайтеся українським паспортом. Діти до 16 років, які їдуть з батьками, мають показати свідоцтво про народження.

Діти мають право перетнути кордон з одним з батьків (без офіційного дозволу іншого з батьків). Якщо дитина їде зі знайомими, то потрібен дозвіл на виїзд, завірений у нотаріуса, одного з батьків.

Батьки, які перебувають за кордоном, роблять аналогічний дозвіл у нотаріуса та надсилають скан-копію на електронну пошту.

Для перетину кордону з тваринами додаткові документи не вимагають. За потреби для чотирилапих на кордоні облаштовані ветеринарні пункти медичної допомоги.

На що треба звернути увагу на кордоні?

На кордоні українців за умовчанням пропускають, оформивши тимчасовий дозвіл на перебування Azyl, а не статус біженця. Причина цьому – зайнятість працівників через велику кількість емігрантів. Він посвідчує особу в країні та надає "плюшки" для приїжджих.

Зауважте: емігрант не залишає паспорт на кордоні та не заповняє додаткові документи самостійно, щоб отримати дозвіл Azyl.

Термін дії дозволу Azyl – 15 днів. За словами експертки – це найкраще рішення для біженців з можливістю подумати, як діяти далі. Azyl не зобов’язує до конкретних дій, але українець матиме право офіційно перебувати в країні, безоплатно жити, харчуватися, отримати одяг та консультації сімейного лікаря.

Куди далі прямує біженець після пройдених пунктів на кордоні?

Після перетину кордону біженця поселять в найближчому таборі для проживання, де є вільне місце, і забезпечать їжею та одягом. Люди можуть відмовитися від табору, зауваживши про це на кордоні, та поїхати до знайомих.

Як діяти далі після отримання дозволу Azyl?

Протягом 15 днів перебування у Польщі, українці, які планують жити в країні, подають документи у відділ прикордонної варти (Straż Graniczna), щоб отримати статус біженця. В цьому офіційному статусі є не лише плюси, а й мінуси.

Плюси:

Статус біженця оформлюють безоплатно.

Житло надається безоплатно (спальне місце в спортзалі чи будь-якому великому приміщенні, яке обладнане для переселенців).

Безоплатні їжа та одяг.

Безоплатні консультації у сімейного лікаря ( Lekarz internitsa. – Ред.) будь-якої медичної установи.

Безоплатний проїзд протягом 30 днів на потягах. Єдина вимога – пред’явлення українського паспорта.

Безоплатна "Зелена карта" для страхування машини протягом 30 днів.

Отримання соціальної виплати.

Мінуси:

6 місяців без можливості працевлаштуватися.

Забирають паспорт та дають тимчасовий документ, який засвідчує статус біженця.

Біженці не можуть відкрити рахунок у банку та активувати сімкарту.

Важливо: якщо ви оформлюєте статус біженця в Польщі, то зробити аналогічну процедуру в іншій країні повторно неможливо. Якщо плануєте оформити статус біженця в Німеччині чи Бельгії, перетинайте кордон з візою чи в режимі безвізу.

Якщо українець проти статусу біженця, але хоче жити в Польщі. Які інші варіанти?

Статус біженця – це не єдина можливість для офіційного перебування у Польщі. Біженці, які мають тимчасовий дозвіл Azyl, можуть оформити протягом 15 днів Карту побиту (Karta pobytu). Цей документ підтверджує особу та її офіційний статус в країні (тимчасовий або постійний).

Для її оформлення достатньо декларації про доручення виконання роботи іноземцю (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy). Агенції з працевлаштування приїжджих роблять декларації за 2 дні (термін їх дії – 2 роки). Переселенець має змогу офіційно перебувати в країні протягом зазначеного періоду.

Важливі посилання для біженців у Польщі

Пункти прийому біженців для пошуку житла, отримання їжі, одягу та медичних послуг за посиланням﻿.

Важлива інформація для переселенців за посиланням﻿.

Інформаційні пункти та телефони довіри у мегаполісах Польщі за посиланням﻿.