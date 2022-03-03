АвтоВАЗ зупиняє складання Lada

Російська компанія АвтоВАЗ призупиняє виробництво автомобілів Lada через брак напівпровідникових комплектуючих. Як йдеться в офіційній заяві керівництва, конвеєри заводів у Тольятті та Іжевську стоятимуть до 11 березня, повідомляє Автоцентр.

Йдеться про припинення виробництва сімейства російських «бестселерів» Lada Granta та позашляховика Lada Niva Legend.

АвтоВАЗ і раніше відчував проблеми з постачанням компонентів для електронних систем ABS та динамічної стабілізації. Схоже, на тлі агресії проти України ситуація посилилася.