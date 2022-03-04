У Києві метро працює в режимі перевезень пасажирів із 08:00 до 19:00
У Києві з 08:00 до 19:00 метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття. Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.
Про це повідомляє пресслужба метрополітену.
Рух організовано:
- Червона лінія: від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».
- Синя лінія: від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».
- Зелена лінія: від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі». Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота». Також працює ділянка «Славутич» – «Червоний хутір».
Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.