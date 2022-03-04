У Києві метро працює в режимі перевезень пасажирів із 08:00 до 19:00

У Києві з 08:00 до 19:00 метрополітен працює в режимі перевезень пасажирів. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття. ﻿Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.

﻿Про це повідомляє﻿ пресслужба метрополітену.

Рух організовано:

Червона лінія: від ст. «Шулявська» до ст. «Університет».

Синя лінія: від ст. «Героїв Дніпра» до ст. «Теремки». Без зупинки на станціях: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія: від ст. «Сирець» до ст. «Видубичі». Без зупинки на станціях: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота». Також працює ділянка «Славутич» – «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.